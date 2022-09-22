



Американец нашел уникальную двуглавую змею

Американец в штате Небраска обнаружил уникальную двуглавую змею.



"Рептилия выглядела совершенно нормально, если не считать двух голов. Я понятия не имею, откуда она взялась", — прокомментировал 45-летний Джошуа Маршалл.



Мужчина поместил змею в банку и связался с экспертами. Специалисты отметили, что двуглавый мутант является редким экземпляром.



"Такая мутация у подвязочных змей случается примерно один на 100 000. Этому редкому существу повезло, что оно выжило", — отметил профессор Деннис Ферраро.



"Если одна голова быстро станет доминирующей, а другая будет просто волочиться рядом, то змея, скорее всего, умрет, потому что не сможет охотиться или избегать хищников", — подчеркнули эксперты.

