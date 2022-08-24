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Американцы предупредили РФ об ударах в Сирии в последнюю минуту
24.08.2022 07:15 Аркадий Бочаровский

Американцы предупредили РФ об ударах в Сирии в последнюю минуту


Рано утром 24 августа ВВС США нанесли серию ударов по базам Корпуса стражей исламской революции Ирана в Дейр эз-Зур, восточная Сирия.

Разбомблены девять бункеров, использовавшихся в качестве складов оружия.

На настоящий момент неизвестно о потерях.

Американцы предупредили российских военных в Сирии об ударах за считанные минуты до их нанесения.

В атаках принимали участие самолеты F-15 и F-16.

Американцы уверены в том, что “никто не погиб”. первоначально предполагалось разбомбить 11 складов, но удары по двум были отменены, после того, как на них заметили людей.
 

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