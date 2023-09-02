



Американца обвиняют в убийстве израильтянина на складе в Алабаме

23-летнему Себастьяну Деонте Россу предъявлено обвинение в убийстве в Бирмингеме, штат Алабама, 44-летнего израильтянина Снира Лалума во время ограбления транспортной компании, совладельцем которой является израильтянин. Об этом сообщает Al.com.



По данным МИД, Лалум жил в США уже несколько лет. Лалум, также известный как Сонни, был застрелен, когда Росс и второй подозреваемый совершали ограбление. Росс последовал за Лалумом из ближайшего магазина 24 августа. Согласно сообщению, израильтянин каждое утро водил своих рабочих в магазин, чтобы купить им еды и питья перед рабочим днем. Друзья и коллеги рассказали, что Лалум, у которого остались жена и 6-летний сын, был невероятно щедр.



В день убийства в 5:15 утра в Insta Movers была отправлена ​​полиция. Они обнаружили Лалума без сознания и с огнестрельным ранением на складе транспортной компании. Прибывшие на место офицеры попытались оказать потерпевшему скорую помощь. Его доставили в больницу UAB Бирмингема, где он скончался от полученных травм. Впоследствии Лалум был похоронен в Израиле.



Полиция сообщила, что преступник, очевидно, подошел к жертве, выстрелил в нее, а затем скрылся. Больше никто в результате инцидента не пострадал.