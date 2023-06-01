



Amazon оштрафовали на $25 миллионов из-за слежки за детьми с помощью Alexa

Компания Amazon выплатит $25 млн из-за голосового помощника Alexa, использование которого нарушает право детей на конфиденциальность, сообщает BBC.



Компания согласилась заплатить штраф Федеральной торговой комиссии США (FTC) после того, как ее обвинили в том, что она не удалила записи Alexa по требованию родителей. Оказалось, что компания годами сохраняла конфиденциальные данные.



Подразделение Amazon, занимающееся камерами для дверных звонков Ring, также выплатит компенсацию после того, как предоставило своим сотрудникам неограниченный доступ к данным клиентам. Согласно представлению в федеральный суд округа Колумбия, Ring выплатит властям $5,8 млн.



Согласно жалобе FTC относительно Alexa, Amazon "публично и неоднократно заверяла своих пользователей, в том числе родителей, что они могут удалить голосовые записи, собранные системой". Но компания не сделала этого, сохраняя данные годами и незаконно используя их для улучшения алгоритма Alexa.

В своем заявлении Сэмюэль Левин, директор Бюро защиты прав потребителей FTC, обвинил Amazon в "введении в заблуждение родителей, сохранении записей детей на неопределенный срок и пренебрежении запросами родителей на их удаление".