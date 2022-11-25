



Алжирский суд приговорил 49 человек к смертной казни за линчевание "поджигателя"

Алжирский суд в Дар-эль-Бейде в четверг приговорил 49 человек к смертной казни за линчевание 38-летнего Джамеля Бен Исмаила, ошибочно обвиненного в организации смертоносных лесных пожаров в августе прошлого года, сообщают алжирские государственные СМИ.



Обвиняемые забили до смерти Джамеля Бен Исмаила после того, как он пришел в полицейский участок в районе Тизи-Уза, узнав, что его подозревают в поджогов леса, в результате которых погибло не менее 90 человек по всей стране. Позже выяснилось, что Бен Исмаил отправился в район пожаров как волонтер, чтобы помогать спасателям бороться с огнем.



Суд также приговорил 28 других обвиняемых к заключению на срок от двух до десяти лет без права досрочного освобождения, сообщает APS.



Пожары были спровоцированы сильной жарой, но власти также обвинили в возгорании леса поджигателей и злоумышленников, не сообщив общественности подробности.



Алжир сохраняет мораторий на исполнение смертных приговоров с момента последней казни в 1993 году, и все смертные приговоры с 90-х годов впоследствии заменялись на пожизненное заключение.

