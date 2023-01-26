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"Альтернативное лечение": терапевта обвинили в насилии над пациентками
26.01.2023 08:20 Ольга Белозерова

"Альтернативное лечение": терапевта обвинили в насилии над пациентками

Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение 53- летнему тибетцу Гедуну Дхаргаю в совершении сексуальных преступлений в отношении пациенток.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В обвинительном акте утверждается, что Дхаргай практикует альтернативную медицину и раз в год посещает Израиль, предлагая свои услуги в качестве холистического терапевта.

Во время лечения он совершал половые акты с пациентками, ложно утверждая, что это было частью лечения.

"Ответчик представляет опасность в связи с приписываемыми ему серьезными деяниями. Его опасность подтверждается совершением правонарушений в рамках его профессиональной деятельности с использованием полного доверия, оказанного ему заявителями. Заявители доверяли ответчику и доверили ему свои тела с целью решения своих медицинских проблем. Под предлогом оказанного ему доверия заявители сняли с себя одежду, а ответчик воспользовался этой ситуацией для удовлетворения своих сексуальных потребностей, причем все под ложным предлогом, как будто это было необходимо для целей лечения и даже совершил акт изнасилования",  - заявил прокурор Корен Визель.

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