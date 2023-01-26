



"Альтернативное лечение": терапевта обвинили в насилии над пациентками

Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение 53- летнему тибетцу Гедуну Дхаргаю в совершении сексуальных преступлений в отношении пациенток.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В обвинительном акте утверждается, что Дхаргай практикует альтернативную медицину и раз в год посещает Израиль, предлагая свои услуги в качестве холистического терапевта.



Во время лечения он совершал половые акты с пациентками, ложно утверждая, что это было частью лечения.



"Ответчик представляет опасность в связи с приписываемыми ему серьезными деяниями. Его опасность подтверждается совершением правонарушений в рамках его профессиональной деятельности с использованием полного доверия, оказанного ему заявителями. Заявители доверяли ответчику и доверили ему свои тела с целью решения своих медицинских проблем. Под предлогом оказанного ему доверия заявители сняли с себя одежду, а ответчик воспользовался этой ситуацией для удовлетворения своих сексуальных потребностей, причем все под ложным предлогом, как будто это было необходимо для целей лечения и даже совершил акт изнасилования", - заявил прокурор Корен Визель.