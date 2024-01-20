



Алеку Болдуину предъявлено новое обвинение в убийстве

Жюри присяжных в Нью-Мехико предъявило Алеку Болдуину новое обвинение в непреднамеренном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемочной площадке в октябре 2021 года.



Предыдущие обвинения с актера, получившего премию "Эмми", были сняты в апреле прошлого года, всего за две недели до начала уголовного процесса.



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Но с тех пор местные прокуроры провели дополнительную экспертизу пистолета, из которого велась стрельба.



Адвокаты мистера Болдуина заявили BBC: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде".



65-летний мистер Болдуин тренировался в стрельбе из пистолета Colt 45-го калибра перед съемками сцены для фильма "Ржавчина", вестерна, который снимался в окрестностях Санта-Фе в октябре 2021 года.



Но пистолет выстрелил, смертельно ранив 42-летнего кинооператора Халину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.



Актер утверждает, что не нажимал на курок, а лишь оттянул назад курок пистолета.



Он также утверждал, что не виноват в смерти мисс Хатчинс, поскольку не знал, что оружие содержит боевые патроны, и что на съемках не должно было быть боевых патронов.



Однако в октябре специальные прокуроры Нью-Мехико заявили, что после того, как они поручили экспертам-криминалистам восстановить оружие, которое было сломано во время проверки ФБР, выяснились "дополнительные факты".



По их словам, это показало, что инцидент мог произойти только в том случае, если был взведен курок.



"Хотя Алек Болдуин неоднократно отрицал, что нажимал на курок, но, учитывая результаты тестов, выводы и наблюдения, приведенные здесь, курок должен был быть взведен или нажат в достаточной степени, чтобы освободить полностью взведенный или оттянутый курок револьвера", - говорится в заключении.



Новые доказательства были представлены большому жюри из 12 человек в четверг, а в пятницу, 19 января было оглашено обвинительное заключение. Если мистер Болдуин будет признан виновным, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.

