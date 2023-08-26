



Алексея Кортнева оштрафовали на 20 тысяч рублей за неприличный жест полицейскому

Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело об оскорблении полицейского в отношении лидера группы “Несчастный случай” Алексея Кортнева. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Во время заседания Кортнев “извинился перед полицейским, возместил ему моральный ущерб в размере семи тысяч рублей и пожертвовал 10 тысяч рублей фонду “Все для победы”, который помогает российским военным во время войны в Украине”.



Мировой суд удовлетворил ходатайство защиты, просившей прекратить уголовное дело, и назначил Кортневу судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Уголовное дело против Кортнева завели в апреле 2023 года из-за ситуации на концерте группы в Новосибирске 14 февраля. В тот день полиция сорвала концерт Кортнева из-за “задымления помещения”, и тогда музыкант показал полицейскому средний палец.



Алексей Кортнев выступил против войны в Украине и раскритиковал российские власти в феврале 2022 года, после этого несколько концертов его группы были отменены.