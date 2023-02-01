



Александра Невзорова приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии РФ

Суд в Москве заочно приговорил известного журналиста Александра Невзорова к 8 годам колонии по делу о фейках в отношении российской армии.



Об этом сообщает канал "Осторожно, новости".



Невзорову также запретили на 4 года администрировать интернет-ресурсы.



По версии следствия, Невзоров распространил "заведомо ложную" информацию о бомбардировках в Мариуполе и убийствах в Буче без ссылок на источники.



При этом отмечается, что Интерпол отказался искать и экстрадировать Невзорова в Россию, признав его преследование политическим.

