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Александра Невзорова приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии РФ
01.02.2023 10:31 Ольга Белозерова

Александра Невзорова приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии РФ

Суд в Москве заочно приговорил известного журналиста Александра Невзорова к 8 годам колонии по делу о фейках в отношении российской армии.

Об этом сообщает канал "Осторожно, новости".

Невзорову также запретили на 4 года администрировать интернет-ресурсы.

По версии следствия, Невзоров распространил "заведомо ложную" информацию о бомбардировках в Мариуполе и убийствах в Буче без ссылок на источники.

При этом отмечается, что Интерпол отказался искать и экстрадировать Невзорова в Россию, признав его преследование политическим. 
 

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