



Алекса Николас обвинила Джону Хилла в насилии, когда она была несовершеннолетней

Звезда сериала “Зоуи 101” Алекса Николас заявила, что Джона Хилл “ударил ее о дверь и засунул язык ей в рот”, когда ей было 16, а ему – 24, подробно описав “хищническое поведение” голливудских звезд в твитах на этой неделе. Об этом пишет DailyMail.



31-летняя актриса обвинила 39-летнего Хилла в том, что он “засунул язык ей в горло” без ее согласия, когда она присутствовала на вечеринке в доме Джастина Лонга. На прошлой неделе актера обвинила его бывшая Сара Брэди в “эмоциональном насилии”. Хилл отрицает все обвинения в свой адрес.

В твитах, опубликованных 8 и 9 июля, Николас также утверждала, что тогдашний сосед Лонга по комнате Майами Джонатан Того напал на ее несовершеннолетнего друга, которому было “16 или 17” на вечеринке, и что “Лонг знал об этом”.



Николас является основателем Eat Predators – организации, целью которой является выявление обидчиков.



Она утверждает, что взрослые мужчины “поили алкоголем” ее и ее несовершеннолетних друзей. Николас также обвинила создателя Family Guy Сета Макфарлейна, 49 лет, в “крайнем хищническом неуважении к профессиональным границам”.



“Прочитав пост Сары Брэди о Джоне Хилле, я просто должна сказать, что когда мне было 16 лет, меня пригласили на домашнюю вечеринку в доме Джастина Лонга, где он жил с каким-то хромым актером-хищником из CSI Майами”, – написала она в Twitter. “Насколько я помню его зовут Джонатан Того, фу, фу, фу”.

“Он напал на друга, которому тоже было 16 или 17 лет. В любом случае. Джона Хилл приехал, и мы все были довольно пьяны, потому что, конечно, хищники поили нас, несовершеннолетних, кучей алкоголя”, – рассказала актриса.



Описывая инцидент между ней и Хиллом, она написала: “Джона Хилл, казалось, не сводил с меня глаз, потому что в какой-то момент я захотела сигарету, а он сказал, что она у него в машине “прямо на улице”. Просто отметим, что Джона Хилл сказал, что если я хочу сигарету, я должна пойти с ним на улицу, чтобы получить ее. Он не хотел идти “в полном одиночестве. Все знали, что мне 16”.



“Когда мы шли обратно он швырнул меня к двери и засунул язык мне в горло. Я был так потрясена, что оттолкнула его от себя и вбежала внутрь”, – поделилась Алекса.



Затем она раскритиковала Лонга за то, что он якобы приглашал подростков к себе домой, написав: “Также Джастин Лонга, какого хрена у тебя дома были дети поздно ночью? Фу”.