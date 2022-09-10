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Албания обвинила Иран в новой кибератаке
10.09.2022 20:41 Ольга Белозерова

Албания обвинила Иран в новой кибератаке

Албания подверглась новой кибератаке, заявило в субботу министерство внутренних дел страны, обвиняя Иран.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Компьютерные системы национальной полиции подверглись в пятницу кибератаке, которая, по предварительной информации, была совершена теми же субъектами, которые в июле атаковали системы государственных и государственных служб страны", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что властям пришлось отключить компьютерные системы управления в морских портах, аэропортах и ​​пограничных постах, "чтобы нейтрализовать преступные действия и обезопасить системы". 

Ранее Албания объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном из-за кибератак, произошедших в июле. 

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