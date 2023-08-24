



Al Jazeera: телефон Пригожина нашли на месте крушения самолета

Телефон Евгения Пригожина нашли на месте крушения его самолета в Тверской области, сообщил Al Jazeera источник в ЧВК “Вагнер”.



По информации инсайдера, тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов, обнаруженных на месте катастрофы, при этом, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет.



На месте крушения бизнес-джета Пригожина было найдено 10 тел - столько же, сколько было пассажиров на борту самолета.