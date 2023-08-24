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Al Jazeera: телефон Пригожина нашли на месте крушения самолета
24.08.2023 07:56 Аркадий Бочаровский

Al Jazeera: телефон Пригожина нашли на месте крушения самолета

Телефон Евгения Пригожина нашли на месте крушения его самолета в Тверской области, сообщил Al Jazeera источник в ЧВК “Вагнер”.

По информации инсайдера, тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов, обнаруженных на месте катастрофы, при этом, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет.

На месте крушения бизнес-джета Пригожина было найдено 10 тел - столько же, сколько было пассажиров на борту самолета.

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