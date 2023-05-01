



Al Jazeera сообщила об освобождении своего корреспондента в Египте

Спутниковая новостная сеть Al Jazeera сообщила в понедельник, 1 мая, что корреспондент одного из ее каналов был освобожден после почти четырех лет предварительного заключения в Египте.



Финансируемая Катаром сеть в Дохе сообщила, что Хишам Абдель Азиз был освобожден, не раскрывая других подробностей.



Корреспондент был освобожден в воскресенье, 30 апреля, сказал Халед эль-Балши, глава Союза журналистов Египта. Его жена в воскресенье разместила в сети изображение Абдель Азиза, поблагодарив Бога за него.



Al Jazeera сообщила, что Абдель Азиз был задержан в международном аэропорту Каира в июне 2019 года, когда он путешествовал с семьей. По информации новостной сети, Абдель Азиз "приблизительно месяц насильно удерживался", прежде чем семья и коллеги смогли узнать, что он содержится под стражей.