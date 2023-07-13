Актриса Марина Неелова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии
Народная артистка РСФСР Марина Неелова госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, актриса в начале июля обращалась в клиники в связи с резкими болями в области живота, после чего была госпитализирована.
Сообщается, что в настоящее время она находится под постоянным наблюдением врачей.
Все постановки в театре “Современник”, где играет Неелова, отменены.
Марина Неелова – советская и российская актриса. Известна по популярным картинам “Осенний марафон”, “Фантазии Фарятьева”, “Дорогая Елена Сергеевна” и другим. Большую часть карьеры Марина Неелова прослужила в Московском театре “Современник”