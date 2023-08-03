



Активисты Гринпис задрапировали дом Риши Сунака черной тканью - видео

Четверо природозащитников арестованы после того, как они задрапировали загородное поместье премьер-министра Великобритании Риши Сунака черной тканью в знак протеста против его плана расширить бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море.



На видео, опубликованном группой, видно, как команда, одетая в ярко-красные комбинезоны, шлемы и ремни безопасности, несет лестницы и поднимается на крышу йоркширского дома Сунака. Активисты медленно развернули длинные черные полотна ткани перед домом и подняли над крышей желтый плакат с надписью "Нет новой нефти".



Премьер-министра не было дома, потому что он отдыхает с семьей в Калифорнии. Greenpeace заявил, что группа решила провести мирную акцию протеста в то время, когда в особняке никого не было, и что активисты следили за тем, чтобы имуществу не был нанесен ущерб.



Бывший заместитель главного констебля в Северном Йоркшире призвал провести расследование того, как группа смогла добраться до дома премьер-министра.



Питер Уокер, ушедший в отставку в 2003 году, сказал радио LBC, что он был "абсолютно поражен серьезным нарушением безопасности".