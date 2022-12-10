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Актеров театра Габима задержали во время гастролей в Марокко
10.12.2022 09:02 Аркадий Бочаровский

Актеров театра Габима задержали во время гастролей в Марокко

Во время поездки театра Габима в Марокко на прошлой неделе произошла мини-драма.

Габима приехала в Марокко  со спектаклем "Испанская роща", который шел два вечера подряд на сцене Национального театра в Рабате. Во время съемок для репортажа 12-го канала, местная полиция арестовала актеров Рони Дломи и Цади Царфати, который сразу же заявил, что "не может поверить, что это происходит с ним".

Царфати и Доломи вместе с репортером Йонатаном Ригером искали способ поговорить с полицией, которая в качестве условия освобождения попросила предъявить удостоверения личности и разрешение на съемку на марокканском рынке. В конечном итоге ситуацию спас генеральный директор компании Габима  Ноам Семел, который приехал и освободил их. 

В знак благодарности полицейские получили от израильтян приглашение на спектакль, в конце вечера сказали, что получили удовольствие от культурного переживания мирового масштаба.

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