



Актеров театра Габима задержали во время гастролей в Марокко

Во время поездки театра Габима в Марокко на прошлой неделе произошла мини-драма.



Габима приехала в Марокко со спектаклем "Испанская роща", который шел два вечера подряд на сцене Национального театра в Рабате. Во время съемок для репортажа 12-го канала, местная полиция арестовала актеров Рони Дломи и Цади Царфати, который сразу же заявил, что "не может поверить, что это происходит с ним".



Царфати и Доломи вместе с репортером Йонатаном Ригером искали способ поговорить с полицией, которая в качестве условия освобождения попросила предъявить удостоверения личности и разрешение на съемку на марокканском рынке. В конечном итоге ситуацию спас генеральный директор компании Габима Ноам Семел, который приехал и освободил их.



В знак благодарности полицейские получили от израильтян приглашение на спектакль, в конце вечера сказали, что получили удовольствие от культурного переживания мирового масштаба.