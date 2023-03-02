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Актера Георгия Мартиросяна госпитализировали в одну из клиник Москвы
02.03.2023 10:43 Евгения Маркова

Актера Георгия Мартиросяна госпитализировали в одну из клиник Москвы

Заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна госпитализировали в одну из московских клиник, сообщили российские СМИ

По имеющейся информации, у 75-летнего артиста начались воспалительные процессы, потребовавшие вмешательства врачей-урологов. Мартиросяну провели всестороннее обследование.

Супруга артиста Наталья Мамонова сообщила журналистам, что обследование является плановым и артист пробудет в больнице всего три дня.

Мартиросян известен ролями в таких кинопроектах, как "Ворошиловский стрелок", "Ранетки", "Воронины", "Кремлевские курсанты", "Кадетство". С 1998 года он играет в театре "Школа современной пьесы".

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