



Актера Георгия Мартиросяна госпитализировали в одну из клиник Москвы

Заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна госпитализировали в одну из московских клиник, сообщили российские СМИ



По имеющейся информации, у 75-летнего артиста начались воспалительные процессы, потребовавшие вмешательства врачей-урологов. Мартиросяну провели всестороннее обследование.



Супруга артиста Наталья Мамонова сообщила журналистам, что обследование является плановым и артист пробудет в больнице всего три дня.



Мартиросян известен ролями в таких кинопроектах, как "Ворошиловский стрелок", "Ранетки", "Воронины", "Кремлевские курсанты", "Кадетство". С 1998 года он играет в театре "Школа современной пьесы".