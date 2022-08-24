



"Акт зла". Ливерпуль потрясло убийство 9-летней девочки

Город Ливерпуль потрясла новость об убийстве 9-летней девочки.



Девочка находилась в доме, когда туда ворвался мужчина и открыл стрельбу. Как сообщает Liverpool Echo, девочка получила огнестрельное ранение в грудь, после чего была доставлена ​​в больницу, где через некоторое время скончалась.



Еще один мужчина и женщина, находящиеся в доме, были ранены.



Мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон назвала произошедшее "ужасающим актом зла". По ее словам, преступление произошло в годовщину убийства другого ребенка.



"15 лет со дня убийства Риса Джонса, еще один невинный ребенок нашего города становится жертвой преступления с применением огнестрельного оружия. Неужели ничему не научились? Хватит. Это ужасающий акт зла. Если вы что-то знаете, вы должны сообщить об этом. Оружию нет места в наших сообществах", - подчеркнула Андерсон.