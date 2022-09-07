



Акт вандализма на древнем еврейском кладбище в Германии

По версии следствия злоумышленники вырвали из земли пять надгробий и с силой опрокинули их. Они также уничтожили указатели дорожек.



По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 2 сентября 2022 года. Свидетели обнаружили повреждения в пятницу вечером.



Следователи не исключают политически мотивированное преступление. Сумма материального ущерба пока не подсчитана. Полиция проводит расследование и ищет свидетелей.



Еврейское кладбище уединено вдоль пешеходных троп в лесной местности под Хайлигенштадтом. На территории, окруженной стеной, находится 91 надгробие. Кладбище, вероятно, существует с 17 века.



Бертольд Шенк Граф фон Штауффенберг купил это кладбище в 1943 году, от которого еврейской религиозной общине пришлось отказаться, поскольку при нацистах евреям не разрешалось владеть собственностью. Сегодня он принадлежит государственной ассоциации израильской религиозной общины Баварии и поддерживается муниципалитетом Хайлигенштадта.