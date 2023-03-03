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Акция протеста в Шейх-Джара переросла в столкновения
03.03.2023 18:03 Алина Груднева

Акция протеста в Шейх-Джара переросла в столкновения

В пятницу, 3 марта, активисты вышли на акцию протеста в Шейх-Джара в Восточном Иерусалиме.

По данным пресс-службе полиции, правоохранители работают над поддержанием общественного порядка и предотвращением беспорядков.

Мирная акция протеста переросла в столкновения. Демонстранты напали на полицейских. В итоге, восемь человек были задержаны.

"Израильская полиция продолжит действовать решительно против насилия, нарушения общественного порядка и попыток нанести вред правоохранителям или гражданскому населению", - сказано в сообщении.
 

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