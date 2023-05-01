



Акция протеста в Париже: жесткие стычки с полицией

В Париже происходят жесткие стычки с полицией, там сегодня, 1 мая, собралось около полмиллиона протестующих против пенсионной реформы.



Власти Франции ожидают, что сегодня на улицы выйдут от 500 тыс. до 650 тыс. человек по всей стране, в Париже — до 100 тыс., – сообщает France 24. Сами протесты продолжаются уже 5-й месяц.





Лидеры профсоюзов ранее заявили, что ожидают 1 мая "беспрецедентную и исключительную" мобилизацию протестующих против пенсионной реформы, которая также будет "семейной", "народной" и "праздничной".



Как напоминает Le Figaro, несмотря на массовость, в последние годы первомайские демонстрации в Париже менее многочисленными, чем сегодня. В прошлом году на улицы Франции вышли 116 500 человек, в том числе 24 тысячи в Париже. В то же время в 2009-м, на фоне финансового кризиса, 1 мая вышли, по данным профсоюзов, почти 1,2 миллиона демонстрантов, по данным полиции – 456 тысяч.

