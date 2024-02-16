



Акции в память о Навальном: в РФ начались задержания

В российских городах граждане продолжают выходить на акции в память об оппозиционере Алексее Навальном, который внезапно умер в тюрьме.



По данным "Русской службы ВВС", начались массовые задержания в разных городах.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



У Соловецкого камня в Москве, возле главного здания ФСБ, был задержан молодой человек, которого обвинили в "неповиновении полиции". Еще трое были задержаны в переходе под Лубянкой.



В Санкт-Петербурге активно разгоняют и задерживают людей, которые пришли к Соловецкому камню и к сфинксам на против тюрьмы "Кресты" с цветами и свечами. По предварительным данным, возле сфинксов уже более 20 задержанных, среди которых оказались фотограф "Новой газеты" Алексей Душутин и журналистка Элина Козич.



Ранее в Казани правоохранители не дали людям возложить цветы. В Новосибирске прошли задержания. В Томске закрыли мемориал, а в Мурманске задержали девушку, которая вышла на одиночный пикет.



По информации в СМИ, в Москве силовиков подняли по тревоги из-за "массовых призывов" к проведению акциям из-за смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. Прокуратура "предостерегла" россиян от участия в митингах.