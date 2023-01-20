



Air India оштрафована на 37 000 долларов за инцидент со скандальным пассажиром

Air India была оштрафована на 3 миллиона индийских рупий (37 000 долларов США) за неподобающее обращение со скандальным пассажиром на одном из своих рейсов в ноябре, сообщил в пятницу индийский авиационный регулятор.



Лицензия командира рейса Нью-Йорк-Нью-Дели, где произошел инцидент, приостановлена ​​на три месяца, а на директора по обслуживанию рейсов Air India наложен штраф в размере 300 000 рупий, сообщается в заявлении регулятора.



Решение в отношении авиакомпании, принадлежащей группе Tata, последовало после инцидента на рейсе 26 ноября, когда пьяный пассажир помочился на попутчицу.



В пятницу Air India заявила, что изучает распоряжение регулирующего органа по этому вопросу, но признала наличие "пробелов" во внутренней отчетности авиакомпании и заверила, что предпринимаются "соответствующие шаги" для их устранения.



"Мы также повышаем осведомленность наших экипажей о правилах реагирования на инциденты, связанные с недисциплинированными пассажирами, и соблюдаем их", — сказал представитель.



Авиационный регулятор Индии ранее выдал официальные документы с указанием причины для некоторых сотрудников Air India, включая пилотов и бортпроводников рейса, участвовавшего в инциденте, с вопросом, почему против них не следует принимать дисциплинарные меры.



Авиакомпания в четверг также наложила на скандального пассажира запрет на полеты на четыре месяца.

