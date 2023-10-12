



Air Canada избавилась от пилота-антисемита, написавшего Израилю "Гори в аду"

Пилот Air Canada публично поддержал террористов ХАМАС, напавших на Израиль, за что попал в черный список авиакомпании.



По данным газеты The New York Post, Мустафа Эццо, который пилотировал самолет B787, опубликовал серию постов в соцсети с антисемитским содержанием.



Одна из его надписей гласила, что Израиль является "террористическим государством". Также он восхвалял Гитлера и позировал с палестинским флагом. Также он написал: "Да пошел ты, Израиль. Горите в аду", "Сохраните мир чистым". Посты, позже удаленные в Instagram, вызвали возмущение к пассажиров, пользующихся услугами авиакомпании. Они написали множество жалоб.



По данным Toronto Sun, Эццо остается в штате Air Canada, хотя его и внесли в список лиц, которым запрещено пользоваться рейсами авиакомпании как в качестве пилота, так и в качестве пассажира.



"Мы знаем о неприемлемых сообщениях пилота Air Canada. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, и в понедельник, 9 октября, он был отстранен. Мы решительно осуждаем насилие во всех формах", — сказали в авиакомпании.