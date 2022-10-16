



Афула: "изнасилованная" украла деньги из кассы и вымогала 45 тысяч шекелей



33-летний житель Афулы был арестован полицией по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, которая работала на него. Девушка заявила, что мужчина, владеющий бизнесом в городе, изнасиловал ее несколько раз за последние шесть месяцев.



Владелец бизнеса отрицал факт изнасилования и рассказал следователям, что заявительница работала на него и что он поймал ее, когда она украла деньги из кассы. Он даже добился выдачи судебного ордера против нее.



В ходе расследования мужчина предъявил следователям полиции сообщения, которые мать девушки отправляла ему по WhatsApp и в которых требовала, чтобы он перевел ей 45 000 шекелей наличными в обмен на то, что она не будет подавать на него жалобу в полицию.

В сообщениях мать, в частности, писала владельцу бизнеса: "Я сказала тебе твои условия, и ты будешь знать, что в воскресенье будет конец... Запомни условия... В воскресенье не будет никакой возможности договориться со мной".



Мать настаивала на том, чтобы он заплатил деньги, иначе она подаст на него жалобу в полицию: "Думаешь, я с тобой играю? Сумма выросла до 45 000 шекелей. Давай, сделай это для своего же блага сегодня. Ты тратишь мое драгоценное время. Я мог бы уже подать жалобу. Есть время до воскресенья. В воскресенье это будет конец".



Полиция не потрудилась провести расследование в отношении матери по подозрению в вымогательстве и угрозах или устроить очную ставку между владельцем бизнеса и заявительницей. Владелец бизнеса был задержан в суде. Его адвокат, адвокат Майра Эзард, раскрыла переписку матери со своим клиентом и потребовала немедленно освободить его из-под стражи. Она задалась вопросом, почему следователи не проверили его версию и поспешили арестовать его, а не мать заявительницы, которая шантажировала его угрозами. Она отметила, что между владельцем бизнеса и девушкой были отношения по обоюдному согласию, и он не насиловал ее.



Несмотря на это, срок его содержания под стражей был продлен на три дня. На следующем слушании, состоявшемся около двух недель назад, суд принял решение отпустить его под домашний арест в дом его тети. Владелец бизнеса рассматривает возможность подачи гражданского иска против матери и дочери, сфабриковавших против него дело об изнасиловании, которое привело к его аресту и нанесло ущерб его доброму имени.



