Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение: много жертв

В субботу, 7 октября, Афганистан всколыхнуло разрушительное землетрясение, в результате которого есть погибшие.



Информационное агентство Associated Press со ссылкой на талибов сообщает, что жертвами стали как минимум две тысячи человек.



В ООН сообщали о примерно 320 погибших. Из-за сейсмической активности разрушены сотни домов, еще около 135 повреждены.



По словам представителя управления по чрезвычайным ситуациям Мохаммада Абдулла Джана, больше всего досталось четырем селам в районе Зенда Джан в провинции Герат.

This is Herat province of Afghanistan after yesterday’s devastating earthquake. The government of Afghanistan is using all its available means in the rescue efforts. The International humanitarian and aid organizations should help the affected civilians. pic.twitter.com/XBsGtT4FNJ