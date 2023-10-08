



Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение: много жертв

В субботу, 7 октября, Афганистан всколыхнуло разрушительное землетрясение, в результате которого есть погибшие.



Информационное агентство Associated Press со ссылкой на талибов сообщает, что жертвами стали как минимум две тысячи человек.



В ООН сообщали о примерно 320 погибших. Из-за сейсмической активности разрушены сотни домов, еще около 135 повреждены.



По словам представителя управления по чрезвычайным ситуациям Мохаммада Абдулла Джана, больше всего досталось четырем селам в районе Зенда Джан в провинции Герат.