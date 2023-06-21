



Афера на миллионы: арестованы три сотрудника израильской лотереи







Полиция арестовала трех молодых людей из Кфар-Касим, работающих в Совете по урегулированию ставок на спорт (Тото), по подозрению в мошенничестве на сумму более пяти миллионов шекелей.



Согласно подозрению, один из них совершал технические действия по изменению результатов игр на короткий промежуток времени, при этом его люди приходили в кассы Тото в центре страны и выкупали выигрыши, после заполнения бланков в соответствии с заранее оговоренными ложными результатами. Сразу же после того, как выигрыши были погашены, подозреваемый возвращал результаты к реальным.

