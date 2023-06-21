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Афера на миллионы:  арестованы три сотрудника израильской лотереи
21.06.2023 15:10 Аркадий Бочаровский

Афера на миллионы:  арестованы три сотрудника израильской лотереи




Полиция арестовала трех молодых людей из Кфар-Касим, работающих в Совете по урегулированию ставок на спорт (Тото), по подозрению в мошенничестве на сумму более пяти миллионов шекелей. 

Согласно подозрению, один из них совершал технические действия по изменению результатов игр на короткий промежуток времени, при этом его люди приходили в кассы Тото в центре страны и выкупали выигрыши, после заполнения бланков в соответствии с заранее оговоренными ложными результатами. Сразу же после того, как выигрыши были погашены, подозреваемый возвращал результаты к реальным.
 

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