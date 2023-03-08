



Аэропорты Лондона из-за снегопадов отменили ряд рейсов

В лондонском аэропорту Гатвик из-за снегопадов отменены или отложены большинство рейсов, в Хитроу - отменены по меньшей мере 25 рейсов, сообщает Sky News.



Метеорологическая служба Великобритании выпустила несколько желтых предупреждений о снеге и гололеде, которые могут привести к травмам из-за скольжения и падения и вызвать сбои в авиасообщении.



Синоптики сообщают, что в большинстве мест снегопад продлится до пятницы, а желтое предупреждение о снегопаде распространяется на всю Британию к северу от Бирмингема с 3 часов утра в четверг до 6 часов вечера в пятницу.



Полиция Англии предостерегла граждан от путешествий без крайней необходимости.



Сообщается, что несколько самолетов находятся на стоянке возле аэропортов Лондон-Сити, Гатвик и Хитроу в Лондоне.



В аэропорту Гатвик тподавляющее большинство рейсов на следующие шесть часов будут либо задержаны, либо отменены.



Аэропорт Хитроу отменил по меньшей мере 25 рейсов.



Перебои в работе аэропортов наблюдаются и в других регионах. В частности, из-за снегопада временно приостанавливал работу аэропорт Бристоля.



