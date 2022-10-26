



Аэропорт возобновил работу - несмотря на разбившийся на взлетной полосе лайнер

Во вторник филиппинские власти разрешили аэропорту на острове Мактан в провинции Себу, второму по загруженности в стране, частично открыться для международных и внутренних рейсов после трагической аварии самолета Korean Air на выходных .



Airbus A330, летевший из Инчхона, Южная Корея, на борту которого находились 173 человека, дважды пытался приземлиться, а при третьей попытке вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы из-за дождливой погоды. По словам представителей Korean Air, 162 пассажира и 11 членов экипажа смогли безопасно эвакуироваться с разбитого воздушного судна.



Тем не менее после аварии было отменено более 100 международных и внутренних рейсов из-за застрявшего самолета. У самолета оторвало переднюю часть днища и сильно повредило носовую часть.



Было проведено расследование и теперь неповрежденная часть взлетно-посадочной полосы открыта для полетов в дневное время.