



Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

Петербургский аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



На территории аэропорта введен план «Ковер». Он означает требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства аэропорта всех судов, за исключением военных и спасательных. Отмечается, что он вводится только в исключительных случаях.



По данным Telegram-канала, воздушное пространство над аэропортом закрыто в радиусе 200 км. В воздухе находятся военный самолеты, однако объект не обнаружен.