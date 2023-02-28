Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта
Петербургский аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На территории аэропорта введен план «Ковер». Он означает требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства аэропорта всех судов, за исключением военных и спасательных. Отмечается, что он вводится только в исключительных случаях.
По данным Telegram-канала, воздушное пространство над аэропортом закрыто в радиусе 200 км. В воздухе находятся военный самолеты, однако объект не обнаружен.