



Адвокат семьи убитого в Нетании оспаривает версию полиции: Мать опустошена

Версия событий полиции была оспорена в субботу адвокатом семьи Хасана Ротемом Коэном, который заявил, что мать не подвергалась нападению со стороны сына.



"Мать находится в очень тяжелом психическом состоянии, - сказал адвокат в интервью 12 каналу. - Она видела, как офицеры убили ее сына. Она опустошена... [Майкл] был известен полиции, его арестовывали и раньше - что вызывает вопросы о том, можно ли было предотвратить этот инцидент с самого начала".



Расследование инцидента продолжается.



Напомним, что вооруженного ножом Михаэля Хасана застрелили, когда он кинулся в сторону полицейских.

