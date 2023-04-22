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Адвокат семьи убитого в Нетании оспаривает версию полиции: Мать опустошена
22.04.2023 15:43 Ирина Демьянова

Адвокат семьи убитого в Нетании оспаривает версию полиции: Мать опустошена

Версия событий полиции была оспорена в субботу адвокатом семьи Хасана Ротемом Коэном, который заявил, что мать не подвергалась нападению со стороны сына. 

"Мать находится в очень тяжелом психическом состоянии, - сказал адвокат в интервью 12 каналу. - Она видела, как офицеры убили ее сына. Она опустошена... [Майкл] был известен полиции, его арестовывали и раньше - что вызывает вопросы о том, можно ли было предотвратить этот инцидент с самого начала".

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, что вооруженного ножом Михаэля Хасана застрелили, когда он кинулся в сторону полицейских.
 

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