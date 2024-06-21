



Адская жара: несколько стран остались без света

Адская жара накрыла европейские страны, из-за чего в нескольких из них произошли перебои с подачей электроэнергии.



Практически по всей Черногории нет света.



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Аналогичная ситуация из-за рекордных температур наблюдается в Боснии и Герцеговине, а также на большей части побережья Хорватии.



В прибрежном хорватском городе Сплит остановилось движение транспорта после того, как перестали гореть светофоры.