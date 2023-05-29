



Администраторы Telegram-каналов получили по 8 лет за вымогательство у Канделаки

Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем бывшим администраторам Telegram-каналов, которые “занимались вымогательством у известной телеведущей Тины Канделаки и ее супруга”, сообщает The Moscow Post.



Согласно данным прокуратуры, “трое мужчин в 2020 году использовали Telegram-каналы "Проект Сканер" и Riddle для вымогательства средств у публичных персон”. Как заявил суд, злоумышленники распространяли “порочащие честь и достоинство публикации и требовали деньги за их удаление”.



К осужденным обратился супруг Тины Канделаки Василий Бровко, попросив их удалить некоторые посты. Администраторы согласились сделать это за 470 тысяч рублей, а в случае неуплаты – грозились продолжить публикации. Бровко заплатил, но после этого публикации продолжились. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.



В результате судебного разбирательства подсудимые признали вину и попросили прощения у Бровко и его супруги. Суд определил для каждого из задержанных наказание - 8 лет заключения в колонии строгого режима, а также назначил штрафы по 500 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.