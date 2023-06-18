



Админ Z-канала “Рыбарь” засветил переписку с главредом украинской “Трухи”

Во время эфира на "Соловьёв Live", администратор прокремлевского Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук попытался показать картинки, иллюстрирующие положение дел на фронте, которые сохранил в избранном своего аккаунта. При этом, в списке его чатов можно увидеть пользователя "Max Lavrinenko" – так зовут главреда украинского канала "Труха". С ним "Рыбарь" обсуждает, произошло ли попадание по некоему объекту.