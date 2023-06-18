Админ Z-канала “Рыбарь” засветил переписку с главредом украинской “Трухи”
Во время эфира на "Соловьёв Live", администратор прокремлевского Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук попытался показать картинки, иллюстрирующие положение дел на фронте, которые сохранил в избранном своего аккаунта. При этом, в списке его чатов можно увидеть пользователя "Max Lavrinenko" – так зовут главреда украинского канала "Труха". С ним "Рыбарь" обсуждает, произошло ли попадание по некоему объекту.
“Ты уверен? Мне сказали, что попали”, – смогли заметить зрители передачи, причем сообщение является одним из последних полученных.
Прямо под "Max Lavrinenko" расположился "Толик Ш". Вероятно, так пропагандист записал в контактах своего коллегу Анатолия Шария.
Оба автора каналов отрицают факт переписки.
В личном канале Соловьева появилось сообщение, что “ежедневного брифинга “Рыбаря” сегодня не будет”. А сам Звинчук отрицает контакты с Лавриненко.
Главный редактор “Трухи” сообщил The Insider, что это было показано намеренно.
“Это вброс Соловьева”, – утверждает он.