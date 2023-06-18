Новости » Происшествия
Админ Z-канала “Рыбарь” засветил переписку с главредом украинской “Трухи”
18.06.2023 10:29 Евгения Маркова

Админ Z-канала “Рыбарь” засветил переписку с главредом украинской “Трухи”

Во время эфира на "Соловьёв Live", администратор прокремлевского Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук попытался показать картинки, иллюстрирующие положение дел на фронте, которые сохранил в избранном своего аккаунта. При этом, в списке его чатов можно увидеть пользователя "Max Lavrinenko" – так зовут главреда украинского канала "Труха". С ним "Рыбарь" обсуждает, произошло ли попадание по некоему объекту.


“Ты уверен? Мне сказали, что попали”, – смогли заметить зрители передачи, причем сообщение является одним из последних полученных. 

Прямо под "Max Lavrinenko" расположился "Толик Ш". Вероятно, так пропагандист записал в контактах своего коллегу Анатолия Шария.

Оба автора каналов отрицают факт переписки.

В личном канале Соловьева появилось сообщение, что “ежедневного брифинга “Рыбаря” сегодня не будет”. А сам Звинчук отрицает контакты с Лавриненко.

Главный редактор “Трухи” сообщил The Insider, что это было показано намеренно. 

“Это вброс Соловьева”, – утверждает он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы