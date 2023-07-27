Ад в Греции: страна готовится к усилению интенсивности пожаров
В Греции продолжают бушевать смертоносные лесные пожары, которые не отступают из-за аномальной жары.
Пожарные готовятся к новой волне этой разрушительной стихии, поскольку по прогнозу синоптиков, 27 июля в страну придет сильный ветер, который станет причиной дальнейшего распространения пламени.
Сотни местных спасателей, получив подкрепление и помощь от многих стран, продолжают попытки сдержать огонь на островах Родос, Корфу и Эвия. Новые очаги, тем временем, появились в центральной части Греции.
"Это трудные и очень печальные дни. Греция оплакивает пилотов и граждан, не успевших вовремя эвакуироваться из этого ада", — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
На этой неделе в пострадавших от пожаров районах было найдено пять тел. Среди погибших оказались двое пилотов, которые помогали тушить пожар.
VIRAL !!! Greece fires – live: New wildfires erupt on mainland as several areas still at ‘extreme risk’ Portugal #Portugalhttps://t.co/5Ifx7AOhSy pic.twitter.com/U1DuBodGkb— Antony Sudire (@AriefSudirrman) July 27, 2023
VIRAL !!! Greece fires – live: New wildfires erupt on mainland as several areas still at ‘extreme risk’ Portugal #Portugalhttps://t.co/m3caREIdaQ pic.twitter.com/yYezi4fxYj— Betrand A (@AdityaPurnawa) July 27, 2023
🚨🇬🇷 Intense fires continue in Greece. Now the fire is moving towards the industrial city near the city of Volos.#Ροδος #φωτιά #Rhodes #Φωτιες #Greece #Βελεστίνο #Βόλος pic.twitter.com/jhfVeje1Rk— Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) July 27, 2023