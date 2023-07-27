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Ад в Греции: страна готовится к усилению интенсивности пожаров
27.07.2023 17:04 Алина Груднева

Ад в Греции: страна готовится к усилению интенсивности пожаров

В Греции продолжают бушевать смертоносные лесные пожары, которые не отступают из-за аномальной жары.

Пожарные готовятся к новой волне этой разрушительной стихии, поскольку по прогнозу синоптиков, 27 июля в страну придет сильный ветер, который станет причиной дальнейшего распространения пламени.

Сотни местных спасателей, получив подкрепление и помощь от многих стран, продолжают попытки сдержать огонь на островах Родос, Корфу и Эвия. Новые очаги, тем временем, появились в центральной части Греции.

"Это трудные и очень печальные дни. Греция оплакивает пилотов и граждан, не успевших вовремя эвакуироваться из этого ада", — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

На этой неделе в пострадавших от пожаров районах было найдено пять тел. Среди погибших оказались двое пилотов, которые помогали тушить пожар.

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