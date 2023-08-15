



Ад на заправке торгового центра Глобус в Махачкале

Вечером 14 августа в пригороде Махачкалы на популярной заправке произошёл взрыв в здании автосервиса возле торгового центра «Глобус». Ряд источников называют причиной взрыва автомобиль, который загорелся, а затем взорвался.



После этого огонь перекинулся на АЗС «Нафта». Сдетонировали резервуары с топливом. Загорелись несколько авто, оказавшихся в тот момент на заправке или проезжавших мимо. В том числе – пассажирский микроавтобус, в котором были дети. Пострадавших могло быть гораздо меньше, если бы к месту пожара в автосервисе не стянулись люди, которые снимали происходящее на телефоны. Первыми на автозаправке взорвались два газовых баллона.



При этом людей в радиусе 50 метров сбило с ног взрывной волной. В результате пожара, охватившего АЗС, взорвались две цистерны с топливом из восьми. По этой причине дагестанское МВД отмечает, что есть риск повторного возгорания.



Пожар был локализован в 01:21, после чего началась проливка конструкций и ликвидация скрытых очагов огня. Его площадь составила около 600 квадратных метров, на месте работали 260 сотрудников пожарно-спасательной службы, использовалось 80 единиц техники. Активную помощь оказывали добровольцы.



15 августа дагестанский Минздрав сообщил, что погибло 27 человек, среди них двое детей. Ещt 75 человек с различными травмами находятся в лечебных учреждениях, из них 13 пациентов – несовершеннолетние.



Самых тяжелых пострадавших решено доставить из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведён борт МЧС России со специальными медицинскими модулями. В столицу Дагестана прибыли врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Они будут работать и с пострадавшими, и с семьями погибших. Жители продолжают разыскивать в больницах своих близких. Пока не могут найти 14-летнего мальчика, который работал на автомойке возле АЗС и теперь не выходит на связь. Родственники опасаются, что ребёнок мог побежать к месту пожара, чтобы снять видео.



