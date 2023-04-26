



92 здания сгорели: Масштабный пожар в российском поселке

В Свердловской области РФ пылает целый пгт Сосьва. Сгорели уже 92 здания. сети. По данным МЧС, уже есть один погибший.



В городском округе введен режим ЧС. Губернатор поручил провести в Сосьве заседание областной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Очевидцы со въезда в населенный пункт заявили, что впереди ничего не видно и назвали пожар "апокалипсисом".



Следственный комитет РФ уже занялся выяснением обстоятельств возникновения крупных пожаров в Свердловской области. А прокуратура РФ решила даже провести проверку из-за пожара в Сосьве. На место выехал и. о. прокурора области.



"По предварительной информации, 25 апреля 2023 года в 12 часов 58 минут в ЕДДС поступило сообщение о возгорании на пилораме. После этого для жителей Сосьвы начался настоящий ад. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал и.о. прокурора области Павел Родченков", – сказано в сообщении.



Как всегда, власти считают, что "стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников".



"Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", – заявили они.



Однако признали, что огнем повреждены 92 дома, а в ходе разбора завалов обнаружен один погибший.



"К ликвидации пожара привлекли 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии", – заявили в российском ведомстве.

В поселке Сосьва свердловской области из-за пожара, начавшегося с возгорания травы, уже сгорели 92 дома, колония, пилорама и асфальтово-бетонный завод.



Карма! То есть гойда! pic.twitter.com/g60lHIdQXM — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) April 25, 2023