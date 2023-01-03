



9-летняя израильтянка чуть не задохнулась из-за выпавшего молочного зуба

9-летняя Гили Бецалель из поселка Мисгав несколько дней назад случайно вдохнула выпавший молочный зуб.



Из-за жалоб Гили на боль при дыхании, родители отвели ее в поликлинику по месту жительства. Был сделан рентгеновский снимок – выпавший зуб нашелся в левом легком. Родителям медики рекомендовали отвезти дочь в больницу РАМБАМ в Хайфе.



В приемном отделении состоянии Гили ухудшилось, она не смогла дышать и потеряла сознание. Ее перевели в палату интенсивной терапии и начали готовиться к операции. По словам медиков, во время движения девочки зуб сдвинулся с места и перекрыл дыхательные пути.



Бригаде врачей, к которой присоединились отоларингологи и анестезиологи, удалось извлечь зуб из легкого. Девочка еще сутки провела под наблюдением врачей, после чего была выписана из больницы.