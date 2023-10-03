



9-летняя девочка, пропавшая в парке штата Нью-Йорк, найдена живой

Шарлотта Сена, 9-летняя девочка, пропавшая в выходные во время похода на севере штата Нью-Йорк, найдена живой.



"Шарлотта найдена живой и здоровой. Подозреваемый задержан ", - сообщила в понедельник полиция штата Нью-Йорк.



Полиция пока не раскрывает никаких подробностей о том, где и как была найдена Шарлотта, а также о том, кто является подозреваемым.



Последний раз ребенка видели в субботу во время ее самостоятельной прогулки на велосипеде в кемпинге на территории парка Moreau Lake State Park в округе Саратога. Позже ее семья обнаружила брошенный велосипед.



В поисках Шарлотты участвовали лесные рейнджеры Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, полиция штата Нью-Йорк, ФБР, а также около 400 сотрудников поисково-спасательных служб.



Помощь также оказывали 34 добровольные пожарные дружины. В общей сложности зона поиска составила более 46 линейных миль.