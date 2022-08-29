



87% опрошенных израильтян видели проезд на красный свет



Газета Маарив опубликовала результаты опроса общественного мнения о соблюдения участниками движения дорожных правил.



Выяснилось, что 87% израильтян в минувшем году стали свидетелями проезда машины на красный свет.



21% опрошенных сообщили, что видели четыре подобных случая за год, 24% признались в том, что сами проезжали на красный.



78% считает, что водители видят красный свет, но надеются успеть проскочить на желтый - что может стать причиной аварии.



