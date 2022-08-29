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87% опрошенных израильтян видели проезд на красный свет
29.08.2022 09:19 Аркадий Бочаровский

87% опрошенных израильтян видели проезд на красный свет


Газета Маарив опубликовала результаты опроса общественного мнения о соблюдения участниками движения дорожных правил.

Выяснилось, что 87% израильтян в минувшем году стали свидетелями проезда машины на красный свет.

21% опрошенных сообщили, что видели четыре подобных случая за год, 24% признались в том, что сами проезжали на красный.

78% считает, что водители видят красный свет, но надеются успеть проскочить на желтый - что может стать причиной аварии.

 

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