



84-летняя жительница Хайфы пострадала от шальной пули

84-летняя жительница Хайфы Лоретта Леви пострадала от шальной пули. Инцидент произошел в воскресенье, но задержаний пока не проводилось, сообщает Ynet.



По версии следствия, двое мужчин на мотоциклах проехали мимо здания и открыли огонь из пистолета, при этом пуля попала в квартиру Леви, расположенную на первом этаже. Пострадавшую женщину эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.



Лоретта Леви, мать девятерых детей и бабушка, рассказала, что смотрела телевизор с тремя внуками, когда произошел инцидент.



"Вдруг я услышала выстрел и увидела вспышку света. Я почувствовала сильную боль в спине и поняла, что меня застрелили. Кровь была повсюду, и я кричала, чтобы моя внучка помогла мне. Она позвонила в МДА, и меня отвезли в больницу. Я понятия не имею, кто стрелял в мой дом. Насилие в нашей стране ужасно. Я старая женщина и у меня нет шансов противостоять кому-либо. Страшно, как насилие в Израиле может коснуться нас даже в наших домах. Мы превратились в Чикаго", - заявила пострадавшая.