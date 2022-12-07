



83-летняя женщина была заперта сиделкой на складе в Тель-Авиве

Израильская полиция объявила, что 37-летняя работница по уходу из Узбекистана, был арестована по подозрению в насилии и похищении. Пострадавшая была найдена после того, как местные жители услышали крики о помощи со старого склада.



Опекунша, который отрицает какие-либо правонарушения, является подозреваемой как минимум в двух случаях нападения. Вчера вечером магистратский суд в Тель-Авиве продлил ее содержание под стражей до среды.



“Я никогда не била ее”, – сказала задержанная израильским СМИ. “Я совершила ошибку, взяв ее с собой на другую работу, но я не сажала ее в тюрьму”. Подозреваема объяснила произошедшее тем, что в свободное время она работает домработницей, и взяла пожилую женщину с собой на работу по уборке, чтобы не бросать ее одну. По поводу видимых синяков и травм у пострадавшей, сиделка ответила, что “это травмы, полученные в результате падения”.



Жильцы примыкающего к складу жилого дома нашли пожилую женщину и тут же вызвали полицию.



“Я знаю эту женщину более 40 лет. Она была очень активной, блестящей женщиной, и теперь, когда она в таком состоянии, с ней так обращаются? Мое сердце разбито”, – говорит свидетельница.



“Я в шоке. Нормальный человек так не поступает”, – делится впечатлениями другой очевидец.



Жестокое обращение с пожилыми людьми со стороны работников по уходу является проблемой в Израиле уже определенное время. В 2021 году израильтяне сообщили о 7772 случаях жестокого обращения с пожилыми людьми, что на 3,5% больше, чем в 2020 году.



Министерство добавило, что наиболее распространенными формами жестокого обращения, о которых сообщают пожилые граждане, были психологическое насилие – 28%, пренебрежение – 28%, физическое насилие – 16% и экономическая эксплуатация – 15%, говорится в отчете.



Ранее, 29-летний житель Хайфы был арестован по подозрению в ограблении пожилого человека в его городском доме и нанесении ему ранения.