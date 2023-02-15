



77-летнюю женщину вытащили из-под обломков через 212 часов после землетрясения

77-летняя женщина была извлечена из-под обломков рухнувшего здания через 212 часов после двух сильных землетрясений в Турции и Сирии. Фатьму Гунгор вытащили из-под обломков в провинции Адияман, Турция, после того как она провела в ловушке почти девять дней. Сотрудники службы экстренной помощи унесли ее на носилках, завернув в одеяло из фольги и надев кислородную маску, а затем поместили в машину скорой помощи.



Сирийский подросток Сехер Ганам, 15 лет, был одним из по крайней мере девяти человек, которых вчера нашли живыми в турецкой провинции Хатай — через 209 часов после катастрофы.



Сехер была спасена вскоре после того, как ее отца Фаэза Ганама освободили из того же здания.



Среди других спасенных от разрушений в Турции были двое молодых братьев, извлеченных из руин квартала в провинции Кахраманмарас после 198-часового пребывания в ловушке. Государственное информационное агентство Anadolu идентифицировало их как Мухаммеда Энеса Енинара, 17 лет, и Абдулбаки Енинара, 21 года. Они доставлены в больницу.



Еще одна спасательная операция спасла жизнь 26-летней учительнице Эмине Акгуль, которая была освобождена из рухнувшего многоквартирного дома в Антакье — столице Хатая — поисково-спасательной группой горняков, сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu. Спасатели вытащили ее через 201 час после землетрясения.



Сиба Абурас также был спасен из-под обломков в Хатае спустя более 200 часов. В провинции Адияман спасатели добрались до 18-летнего Мухаммеда Кафера Четина.

Число погибших в результате землетрясений магнитудой 7,8 и 7,5, которые произошли 6 февраля с разницей в девять часов на юго-востоке Турции и севере Сирии, превысило 39 000 человек. Эксперты говорят, что окно для поиска выживших закрывается.



Напомним, землетрясение затронуло десять провинций Турции, в которых проживает около 13,5 миллионов человек. Также пострадала большая территория на северо-западе Сирии.



Многие выжившие после землетрясения спят на открытом воздухе в морозную погоду, а водоснабжение нарушено. По словам официальных лиц, более 41 500 зданий были разрушены или повреждены настолько сильно, что их необходимо снести.







