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71-летний пенсионер из Кармиэля обвиняется в нападении с мачете на дороге
29.08.2022 10:00 Аркадий Бочаровский

71-летний пенсионер из Кармиэля обвиняется в нападении с мачете на дороге


В израильских СМИ опубликовано видео инцидента на шоссе №85 в районе Маджд-эль-Крум.

71-летний пенсионер из Кармиэля расстроился из-за того, что другая машина подрезала его справа.

Он атаковал находившихся в машине с мачете.

Водитель машины, Рамез, утверждает, что речь идет о “расисте и бандите”, что у его жены рак и его ребенок очень испугался.

Рамез написал заявление в полицию. Нападавший был задержан. Срок его предварительного содержания под стражей продлен на три дня.
 

 

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