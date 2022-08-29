



71-летний пенсионер из Кармиэля обвиняется в нападении с мачете на дороге



В израильских СМИ опубликовано видео инцидента на шоссе №85 в районе Маджд-эль-Крум.



71-летний пенсионер из Кармиэля расстроился из-за того, что другая машина подрезала его справа.



Он атаковал находившихся в машине с мачете.



Водитель машины, Рамез, утверждает, что речь идет о “расисте и бандите”, что у его жены рак и его ребенок очень испугался.



Рамез написал заявление в полицию. Нападавший был задержан. Срок его предварительного содержания под стражей продлен на три дня.

