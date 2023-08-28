



70-летний пытался расстрелять адвоката на улице Йехуда Халеви в Тель-Авиве







63-летний Даниэль Азоги - адвокат, выживший вечером 27 апреля после покушения на убийство и получивший пулю на улице Иегуда Халеви в Тель-Авиве. Подозреваемый в покушении, 70-летний преступник, хорошо знаком полиции, в прошлом он был связан с серым рынком, и его имя связывали с казино за рубежом.



"Стрелявший, судя по всему, не был профессионалом или наемным убийцей. Его рука дрожала во время стрельбы. Кроме того, он был пойман практически сразу после инцидента с пистолетом, говорит о его непрофессионализме. Именно это и спасло адвоката", - поясняет один из сотрудников полиции. Есть подозрение, что это покушение связано с многолетним финансовым спором между Азуги, который был эвакуирован в состоянии средней тяжести парамедиками MDA, и подозреваемым, который также включал в себя арбитражную процедуру между ними.





Стрельба в Азоги была произведена внутри бизнеса покушавшегося. Между ним и Азоги возникла словесная ссора, в ходе которой подозреваемый достал 9-мм пистолет и с близкого расстояния выстрелил ему в живот, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле. Полицейские устроили за ним охоту, и он был пойман через несколько минут после покушения.



Около шести лет назад поздно вечером в одном из кварталов на севере Тель-Авива рядом с автомобилем Азоги, известного полиции своими махинациями и мошенничеством, сработало взрывное устройство. В прошлом Азоги был осужден по четырем делам и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Кроме того, он был приговорен к десяти месяцам испытательного срока и штрафу в размере 25 000 шекелей.



В прошлом Азоги обвиняли в том, что он взимал со своих клиентов непомерные суммы. В связи с судимостью адвокатская лицензия Азоги была приостановлена на 14 лет.













