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62-летняя пенсионерка совращала 12-летнего внука
15.01.2023 07:35 Аркадий Бочаровский

62-летняя пенсионерка совращала 12-летнего внука

Дикий случай произошел в республике Коми. Местная 62-летняя жительница совращала своего 12-летнего внука. О происшествии стало известно правоохранительным органам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, ребенок, который учится в шестом классе, живет у своей бабушки. Полгода пенсионерка всячески домогалась его и пыталась развратить.

О происходящем стало известно следственным органам. В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Подозреваемая созналась в содеянном и признала свою вину.

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