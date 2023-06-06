



60-летний мужчина получил ножевое ранение на въезде в Иерусалим

Мужчина в возрасте 60 лет получил ножевое ранение на въезде в Иерусалим во вторник и находится в состоянии средней степени тяжести.



Медики “Маген Давид Адом” прибыли на место происшествия и сразу оказали пострадавшему помощь. В настоящее время он находится в стабильном состоянии и госпитализирован в медицинский центр Шаарей Цедек.



По сообщению Армейского радио, предыстория инцидента в настоящее время неизвестна, но, вероятно, носит криминальный характер.



