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60-летний мужчина получил ножевое ранение на въезде в Иерусалим
06.06.2023 16:51 Ирина Демьянова

60-летний мужчина получил ножевое ранение на въезде в Иерусалим

Мужчина в возрасте 60 лет получил ножевое ранение на въезде в Иерусалим во вторник и находится в состоянии средней степени тяжести.

Медики “Маген Давид Адом” прибыли на место происшествия и сразу оказали пострадавшему помощь. В настоящее время он находится в стабильном состоянии и госпитализирован в медицинский центр Шаарей Цедек.

По сообщению Армейского радио, предыстория инцидента в настоящее время неизвестна, но, вероятно, носит криминальный характер.

 

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