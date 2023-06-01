



Холон: мотоциклист погиб после того, как его сбил угонщик

60-летний мотоциклист погиб в среду вечером в Холоне после того, как его сбил автомобиль, скрывшийся от полиции.



Авария произошла после того, как полиция Холона столкнулась с подозреваемыми в угоне автомобиля. Их машина врезалась в полицейское авто и скрылась после того, как полиция открыла огонь по угонщикам. Подозреваемые выехали на встречную полосу, в результате чего сбили мотоциклиста. Из-за столкновения водитель получил смертельные травмы.



На место происшествия прибыли три пожарных расчета, выполнившие спасательную операцию по извлечению пострадавшего из-под автомобиля. Бригады MDA были вынуждены констатировать его смерть на месте.



“Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мотоциклиста, застрявшего под автомобилем, без сознания и без пульса”, – рассказали медики MDA. “Он не дышал и страдал от полисистемного повреждения. Мы провели расширенные реанимационные операции, но в итоге нам пришлось констатировать его смерть”.



Полицейские задержали двух подозреваемых, управлявших автомобилем, и доставили их в участок для допроса.