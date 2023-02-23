



50 на 50: врачи крайне обеспокоены шансами Костомарова выздороветь

После двух инсультов здоровье спортсмена резко ухудшилось. Врачи пока не решаются выводить его из медикаментозного сна.



Известно, что отек перешел в голову фигуриста, и теперь медики опасаются выводить его из медикаментозного сна, в котором он находится уже не первый раз за весь период лечения.



“Офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано”, – рассказал источник.



Сейчас, как отмечают врачи, шанс спортсмена выжить — 50 на 50. Если иммунная система Костомарова не справится, то лечение может оказаться бесполезным. Фигуристу уже очищали кровь в надежде на улучшение ситуации, но случился инсульт, который вызвал другие осложнения и затруднил ход лечения.



С 10 января Роман Костомаров находится в больнице, куда изначально попал из-за пневмонии. Болезнь стремительно развивалась и привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким серьезным осложнениям. Фигуристу пришлось ампутировать стопу и кисти обеих рук, чтобы спасти от начавшейся гангрены. В последние дни врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.