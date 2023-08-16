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50-летний мужчина застрелен у входа в свой дом в Джиср-эз-Зарка
16.08.2023 10:22 Ирина Демьянова

50-летний мужчина застрелен у входа в свой дом в Джиср-эз-Зарка

50-летний мужчина был застрелен в среду утром у входа в свой дом в Джиср-эз-Зарка, что стало 146-м убийством в этом году в арабской общине.

По данным полиции, мужчина, которого новостной сайт Ynet назвал Дибом Джарбаном, был доставлен в больницу в Хадере, где медики констатировали его смерть.

Было начато расследование, на место прибыли полицейские и провели поиски подозреваемых.

Полиция заявила, что первоначальное расследование вызвало подозрение, что инцидент был организован преступной группировкой.

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